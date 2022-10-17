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Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak

17.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) 21-28 Ekim'de "Uluslararası Sazan Tutma Yarışması" düzenlenecek.

KAMADER'den yapılan açıklamaya göre, sportif sazan balıkçılığını ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla Eşme sahilinde yapılacak yarışmaya 36 takım katılacak.

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanık Deresi bölgelerinde olta sallayacak yarışmacılar, 20 hakem ve 20 görevli nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız mücadele edecek.

Yarışmacıların sıralaması 21 Ekim Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Daha sonra sektörler için yeniden kura çekilerek balıkçılar yarışacakları yerlere kamp kuracak.

En büyük ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek takımlarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Eşme sahilinde düzenlenecek törenle verilecek.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'nin doğal güzellikleri ve doğa sporlarına uygunluğuyla Marmara Bölgesi'nin göz bebeği haline geldiğini vurgulayarak, "Bu özellikleriyle ülkemizde sayılı organizasyonlara ev sahipliği yapabilme avantajına sahibiz. Görevimiz de bu avantajları turizm ve ilçemizin tanıtımı açısından fırsata çevirmek. Yarışmalar için emeği geçenleri kutluyor ve takımlara başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Engin Uztürk de Başkan Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Geleneksel hale gelen yarışmalarla Kartepe ilçemiz başta olmak üzere, ülkemizin doğa sporları camiasında en iyi şekilde tanıtımı yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

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