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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı

08.01.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı.

Yaşar Sarıyer'in kullandığı 06 CDD 512 plakalı alçıpan yüklü tır ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CES 751 plakalı otomobil otoyolun Tepetarla mevkisinde çarpıştı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Araçlar, kaza yerindeki dinlenme tesisinin içinden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ekiplerin otoyolun tekrar trafiğe açılması için çalışma yapıyor.

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