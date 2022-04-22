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Kocaeli'de aranan FETÖ şüphelisi tutuklandı

22.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de aranan FETÖ şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri FETÖ'ye üye olma suçundan araması bulunan bir şüphelinin Kartepe'de olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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