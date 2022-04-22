Kocaeli'de aranan FETÖ şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri FETÖ'ye üye olma suçundan araması bulunan bir şüphelinin Kartepe'de olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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