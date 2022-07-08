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Kocaeli'de arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı

08.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kurban Bayramı arifesinde kent protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Serhan Aksoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

Kurban Bayramı'nın, manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği mübarek bir gün olduğunu belirten Yavuz, bayramın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi için uzun toplantılar yaptıklarını söyledi.

Aziz Türk milleti ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın bizlere tahsis ettiği ödeneklerle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kardeşlerimize bayram sevinçlerine ortak olması bakımından yaklaşık 10 bin aileye nakdi yardım eriştirdik. Bunun dışında bizlere emanet edilen binin üzerinde yetim ve öksüz evladımıza alışveriş kartları ve nakdi yardımlar ulaştırılmıştır." dedi.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yavuz, "Sevinç günlerimiz üzüntüye dönüşmesin. Trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım, uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım. Maalesef tüm tedbirlere rağmen can kayıpları oluyor, trafik kazaları meydana geliyor. Bayramların sevinç günleri, vuslat günleri olduğunu aklımızdan çıkarmayalım." diye konuştu.

Yavuz ayrıca, kurbanlıkların belirlenen alanlarda kesilmesi ve atıklarının görevlilere teslim edilmesi ricasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı bayram şehitlik ziyaret

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:30
Öğle
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Akşam
20:41
Yatsı
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