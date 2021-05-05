Kocaeli'de aşılama çalışmaları sürüyor

Pehlevan, Kocaeli'de 525 bin dozun üzerinde aşılama yapıldığı bilgisini vererek, "55 yaş üstüne aşılama yapılıyor. Bunların dışında kanser ve diyabet gibi özel hasta gruplarına aşı hakkı tanındı. Bunların aşılama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Evde sağlık birimlerinin salgın süresince 84 bin kişiye hizmet verdiğini aktaran Pehlevan, "Bir yandan özellikle yatalak hastaların tıbbi bakımlarını yaparken, diğer yandan aşılama çalışmalarında da son derece etkili görev aldılar." dedi.

Pehlevan, hastanelerdeki aşı uygulama polikliniklerinin saat 24.00'e kadar açık olduğunu ve bayram süresince de hizmet vereceğini ifade etti.

Aşının önemine işaret eden Pehlavan, "Aşı randevusu gelen herkesin mutlaka aşısını olmasını istiyoruz. Sadece aşı olmak yetmiyor bu arada tedbirlere de en üst düzeyde uymamız lazım." ifadesini kullandı.

Pehlevan, aşılanan gruplardaki vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Aşı olanlarda hastalanma, hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük. O yüzden aşılanma çok önemli. Aşıya bağlı herhangi bir yan etki hiç görmedik. Dolayısıyla salgına karşı iki silahımız var biri tedbirler, diğeri de aşılama." değerlendirmesinde bulundu.

- "En ufak bir ihmale gelmez, bayramımız acıya dönüşmesin"

Tam kapanmanın etkilerini alabilmek için vatandaşların özellikle maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Pehlevan, şunları kaydetti:

"Özellikle önümüz bayram, bayramlaşma yapmamaları lazım. Akraba ziyaretlerinden kesinlikle uzak durmaları lazım. Bu bayramı uzaktan bayramlaşarak geçirelim. Geldiğimiz noktada aile içi bulaşlar, akrabalar arası bulaşlar, arkadaş ziyaretlerine bağlı bulaşlar çok fazla. Hem pandeminin kontrolü açısından hem de kendimizi ve akrabalarımızı korumamız açısından kurallara uyalım. Eskisinden daha dikkatli olmamız lazım çünkü şu andaki yaygın olan İngiliz varyantı olan mutant virüs ve çok hızlı bulaşıyor. En ufak bir ihmale gelmez, bayramımız acıya dönüşmesin. Kesinlikle çekirdek ailemizden dışarıya çıkmamamız lazım."