YURTHABER
  4. Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

Kocaeli'de belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Kandıra ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar, Elmacık Mahallesi ile Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Sakallar mevkisindeki 150 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.

Olay sırasında yolun çöken kısmında kalan bir panelvan ile sulama tankeri, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bölgede çalışma başlatıldı.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, olay yerinde incelemede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufuİzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu
Darıca’nın yetenekleri gün yüzüne çıkacakDarıca’nın yetenekleri gün yüzüne çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşırı yağış Kandıra Sağanak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:12
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Bilge Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Karamursel
Esin Eczanesi
Izmit
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Kocaelispor’a Taraftar Desteği Yetmedi

Kocaelispor’a Taraftar Desteği Yetmedi

Ayaz, Yeşilkent Okulu’nu ziyaret etti

Ayaz, Yeşilkent Okulu’nu ziyaret etti

KSO, Engelliler Için Etkinlik Düzenledi

KSO, Engelliler Için Etkinlik Düzenledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.