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Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.11.2020 18:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları tamamlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen yarışlar tamamlandı.

Bugün koşulan 135 santimetre engellide Kocaeli Belediye Başkanlığı Kupası'nın sahibi "Claytman" isimli atıyla Sencer Horasan oldu.

Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya'dan 60 sporcunun katılımıyla 12 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları törenle verildi.

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