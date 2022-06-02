YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı

02.06.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde atıklarını Beyeoğlu Deresi'ne döktüğü belirlenen besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çevre Haftası dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçedeki bir besi çiftliğinin hayvan ve insan atıklarını toprak ve çalılarla gizlenmiş borularla üzerinde içme suyu tesisi bulunan Beyoğlu Deresi'ne döktüğünü tespit etti.

İlgili firma hakkında "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Sivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas olduSivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas oldu
Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlikMersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:24
Öğle
13:03
İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:19
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.