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Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

23.07.2022 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan Mert A. sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı.

Zabıtan Mahallesinde yaşayan Mert A. babası Gökhan A. ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler baba ve oğlu ayırdıkları sırada Mert A. sinir krizi geçirerek belinden çıkarttığı bıçakla kendisini yaraladı.

Daha sonra evin balkonuna çıkan Mert A'yı polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek balkondan indirdi.

Baba Gökhan A. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
baba ve oğul

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