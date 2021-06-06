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Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvan dere kanalının üzerinde asılı kaldı: 1 yaralı

06.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvan dere kanalının üzerinde asılı kaldı: 1 yaralı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak dere kanalının üzerinde asılı kalan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde Adem K. yönetimindeki 34 PB 1575 plakalı panelvan, Yumrukaya mevkisinde çarptığı bariyerleri kırarak dere kanalının üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Adem K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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