Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvan dere kanalının üzerinde asılı kaldı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak dere kanalının üzerinde asılı kalan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde Adem K. yönetimindeki 34 PB 1575 plakalı panelvan, Yumrukaya mevkisinde çarptığı bariyerleri kırarak dere kanalının üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Adem K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz