YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de başına isabet eden yorgun mermiyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kocaeli'de başına isabet eden yorgun mermiyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi

24.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de başına isabet eden yorgun mermiyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Musa İlter'in cenazesi, ilk olarak Eşme Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze nakil aracının görülmesiyle çocuğun ailesi, yakınları ve cenazeye gelenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alındıktan sonra Eşme Merkez Camisi'ne getirilen İlter'in cenazesi, kılınan namazın ardından Eşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, İlter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ömer-Sibel İlter çiftinin 2 çocuğundan biri olan Musa İlter, 21 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşmişti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de sağlık turizminin ele alındığı forum sona erdiKocaeli'de sağlık turizminin ele alındığı forum sona erdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulunduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yorgun mermi

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:57
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.