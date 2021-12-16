Kocaeli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'taki boş arazide bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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