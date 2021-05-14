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Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı

14.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ramazan Bayramı süresince silahla havaya ateş açtığı belirlenen 14 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram boyunca silahla havaya ateş açılmasına karşı önlemler alındı.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 4 tüfek, 10 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2'si adli, 12'si idari olmak üzere 14 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

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Ramazan Bayramı

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