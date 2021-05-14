Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ramazan Bayramı süresince silahla havaya ateş açtığı belirlenen 14 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram boyunca silahla havaya ateş açılmasına karşı önlemler alındı.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 4 tüfek, 10 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2'si adli, 12'si idari olmak üzere 14 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz