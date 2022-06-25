Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Bu kapsamda Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların ilçede denize girmenin serbest olduğu plajlarda mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri istendi.

