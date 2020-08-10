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Kocaeli’de belediyeler sokak hayvanları için toplandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında ilçe belediyelerinin katılımı ile sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli’de belediyeler sokak hayvanları için toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında ilçe belediyelerinin katılımı ile sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları ve veteriner hekimler katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık’ın sunumu ile başlayan toplantıda 2019 ve 2020 yıllarının genel değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili karşılaşılan durumlarda belediyelerin alacağı tedbirler, sokak hayvanlarının problemlerinin nedenleri, kısırlaştırma sebepleri ve köpeklerin saldırma sebepleri gibi konular ele alındı. Geçici bakım evlerinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik olarak yürütülen tüm çalışmaların "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Hükümleri" doğrultusunda gerçekleştiği bilgisi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşen toplantıda, ayrıca 12 ilçe belediye tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurulmasının önemi aktarıldı. Kurulu olan besleme noktalarına ilçe belediye ekipleri kendi sınırları içerisindeki belirli kurumlardan yemek artıklarını alınıp beslenme odaklarına bırakmakta, böylelikle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlenmesi sağlanacağı ifade edildi.
Sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında son olarak söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, belediyelerin sokak hayvanları için ortak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda ilçe belediyelerdeki sokak hayvanları birimlerine yönelik; uzman hekimler tarafından hayvanları besleme, yakalama ve toplama eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

Kocaeli’de belediyeler sokak hayvanları için toplandı

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