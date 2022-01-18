Kocaeli'de beşinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beşinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak'ta oturan Dilda S. (39), beşinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dilda S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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