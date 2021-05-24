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Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı

24.05.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarpan tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Havuzbaşı mevkisi D-100 karayolu Ankara yönünde, Mehmet K. yönetimindeki 41 AHF 216 plakalı konteyner yüklü tır, beton bariyere çarptı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkarılan şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçtan sızan yakıt karayolunda ulaşımı bir süre aksattı.

Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı.

Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

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trafik kazası

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

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Izmit
Kadıköy Eczanesi
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