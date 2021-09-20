Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y'nin kavgada bıçakla yaralandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheli E.A'yı (32) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.A. tutuklandı.



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