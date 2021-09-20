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Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

20.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y'nin kavgada bıçakla yaralandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheli E.A'yı (32) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.A. tutuklandı.

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