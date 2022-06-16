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Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

16.06.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta B.G. (23) ile Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.A, B.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı B.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ö.A. polis ekiplerince yakalandı.

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polis Kocaeli

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Kocaeli ECZANELER
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