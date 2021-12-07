YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bıçaklı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de bıçaklı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

07.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bıçaklı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bıçakla yaralama olayına karıştığı öne sürülen D.O.T. ve A.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Kocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldıKocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Izmit
Deva Eczanesi
Izmit
Sungu Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Basıskele Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.