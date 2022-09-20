Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu.

Araçta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

