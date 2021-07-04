Kocaeli'de bir araçta tarihi eser ele geçirilmesine ilişkin 4 kişiye adli işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler aramada, değerli taş olduğu değerlendirilen 51 obje ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 madeni para ele geçirdi.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği adli işlem gerçekleştirildi.
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