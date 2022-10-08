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Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı

08.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir ayda 534 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde 1-30 Eylül'de 468 uygulama ve 27 operasyon gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında tespit edilen 534 düzensiz göçmen, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin barınması ve nakledilmesi faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kocaeli göçmen yakalandı

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