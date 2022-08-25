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Kocaeli'de bir çocuğun yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor

25.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı mahallede 8'i ruhsatlı 13 silaha el koydu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir çocuğun yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin çalışmalarda, 8'i ruhsatlı 13 silaha el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eşme Mahallesi'nde 10 yaşındaki Musa İ'nin yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Mahalledeki 10 adreste arama yapan ekipler, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta bıçak ve 1 sustalı bıçak ile 13 cep telefonu ele geçirdi.

Ekiplerce, ele geçirilen silah ve bıçaklar incelenmek üzere jandarma kriminal birimine gönderildi. Bazı kişilerin olayla ilgili ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Öte yandan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta 20 Ağustos'ta, traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynayan 10 yaşındaki Musa İ. başına isabet eden yorgun mermiyle başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Kocaeli jandarma yorgun mermi

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