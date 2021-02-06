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Kocaeli'de bir iş yerindeki 13 kişiye maske ve mesafe kuralını ihlalden ceza verildi

06.02.2021 00:13 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de bir iş yerindeki 13 kişiye maske ve mesafe kuralını ihlalden ceza verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, bir iş yerindeki 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri akşam saatlerinde İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, iş yerindeki 13 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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