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Kocaeli'de bir kadın evinde ölü bulundu

17.12.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki apartman dairesinde ikamet eden Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Er'in boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu.

Kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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