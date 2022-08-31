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Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

31.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.

Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Ü.S, hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

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