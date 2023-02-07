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Kocaeli'de bir kişi gasbettiği araçla 2 polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

07.02.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi gasbettiği araçla 2 polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bir kişi gasbettiği araçla 2 polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

İzmit ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Kandıra Sapağı mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya çalıştığı sırada başka bir araca çarptı. Araçtan inen yolcu D.Y. silah zoruyla durdurduğu 41 EV 794 plakalı otomobili gasbetti. Ekipler, İstanbul istikametine kaçan her iki aracıda takibe aldı.

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası Körfez ilçesinde gasp ettiği araçla ters istikamete girerek ilerleyen D.Y. yönetimindeki otomobil 2 sivil polis otosuna çarparak durdu.

Kazada yaralanan şüpheli D.Y. ile 2 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Plakası öğrenilemeyen otomobille kaçan şüpheli P.S. ise ekiplerin çalışması sonucu Gebze ilçesinde yakalandı.

Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yaralı 2 polis memurunu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kocaeli'de bir kişi gasbettiği araçla 2 polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

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