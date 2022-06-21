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Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

21.06.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan ve Gülten Ş'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi, Tarık Ö. ve Tayfur D'nin yaralanmasıyla ilgili Y.Ş. ve H.Ş. aynı gün görevli ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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