Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde M.S. (18) ile A.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K, M.S'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

