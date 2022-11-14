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Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp fidye istedikleri iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

14.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişiyi kaçırıp yakınlarından 500 bin lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Çayırova Polis Merkezi Amirliğine, bir kişinin alıkonulduğu ve şüpheliler tarafından yakınlarından 500 bin lira talep edildiği şeklinde müracaat yapıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 10 Kasım'da olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra Ovacık Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda rehin alınan vatandaş kurtarılırken, 3 şüpheli daha yakalandı.

Çalışmalar kapsamında konuyla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 5, İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı, birine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova fidye operasyon

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