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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

02.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde 31 Ağustos'ta, aracına binmeye çalışan E.T'yi tartışmanın ardından silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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