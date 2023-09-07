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Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

07.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcudan 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinden birinin haziran ayında İzmit'te başka bir kuyumcudan hırsızlık yapan S.P. olduğu belirlendi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, S.P'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen 3 çocuk ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan K.P. yakalandı, İzmir'den kaçırılıp alıkonulan çocuk S.K. de bulundu.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden S.P. ile K.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine, S.K. ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurdu'na teslim edildi.

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