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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.

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