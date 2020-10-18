Kocaeli'de bisiklet yeni normalin gözde ulaşım aracı oldu

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımın rahatlatılması için 2014 yılında başlattığı Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 1 Haziran itibarıyla geçilen normalleşme sürecinde, vatandaşlar tarafından yoğun talep gördü. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürü Murat Sandalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce 18 istasyon ve 136 bisikletle vatandaşlara hizmet vermeye başlayan KOBİS'in büyük ilgi gördüğünü söyledi. Projenin amacının, kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve alternatif sürdürülebilir bisiklet sisteminin devamlılığını sağlamak olduğunu aktaran Sandalcı, sağlıklı yaşam için hareketliliğin ve bisiklete binmenin önemli olduğunu kaydetti. Sandalcı, bisiklet yolları projelerinin, Ulaşım Master Planı'nda tanımlanmış olan güzergahlarda ve KOBİS sistemini birbirine entegre edecek şekilde devam ettiğini anlatarak, normal bisiklet parkları için ilçe belediyeler ile görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

- "Bisikletler, her gün her saat kullanılabiliyor" Sandalcı, KOBİS'in 2020 yılı itibarıyla 74 istasyon, 844 park ünitesi ve 520 bisikletle hizmet vermeye devam ettiğini, istasyonlarda 3 farklı şekilde bisiklet kiralama sisteminin mevcut olduğunu belirterek, "Kişi kart ücretini, bakiyesini yükleyebilir ve istediği istasyondan aldığı bisikleti yine istediği bir istasyona bırakabilir. Sağlık için spor amaçlı veya bir ulaşım aracı olarak bisikletler, her gün her saat kullanılabiliyor. Körfez etrafındaki sahillerimizde yoğun kullanım mevcut." diye konuştu. KOBİS şefliğinin 15 personel ile 7/24 hizmet verdiğini, bisiklet bakımlarının periyodik olarak yapıldığını anlatan Sandalcı, "Her bisiklet, haftada en az bir kere olmak üzere KOBİS merkezimizde veya sahada bakıma alınıyor. Her bisikletin künyesine, yapılan bakımlar işleniyor. Özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan hijyen konusu, KOBİS sisteminde eskiden beri dikkat edilen hususların başında yer almaktadır. Ayrıca pandemi döneminde bu konuda ekstra tedbirler alınmıştır. Fakat kullanıcılarımızdan talebimiz, tüm önlemlerimize rağmen kullanım öncesi ve kullanım sonrası kişisel hijyen prosedürlerini yerine getirmeleridir." ifadelerini kullandı.