Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uzun süre böbrek yetmezliği tedavisi gören Emine Köroğlu, oğlundan yapılan nakille hayata tutundu.

Dört çocuk annesi 66 yaşındaki Emine Köroğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanelerde diyaliz tedavisi gördü.

En küçük oğlu Burhan Köroğlu'nun (41) böbreğinin uymasıyla İstanbul'da özel hastanede ameliyata alınan anne Köroğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emine Köroğlu, AA muhabirine, dört çocuğunun olduğunu belirterek, "Hepsi böbreklerini verdi ancak böbrekleri taş ürettiği için en küçüğünün böbreği uygun olunca oğlum bana ikinci hayatı bağışladı. Allah çocuklarımdan razı olsun." dedi.

- "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum"

Diyaliz tedavisi olurken yemek yeme konusunda çok sıkıntılar yaşadığını aktaran Köroğlu, "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Çocuklarıma vasiyet ettim; öldükten sonra bütün organlarımı bağışlasınlar." ifadesini kullandı.

Evinde istirahat eden Burhan Köroğlu ise herhangi bir şikayetinin olmadığını belirterek, annesini sağlığına kavuşturduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.