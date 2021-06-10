YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu

Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu

10.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Köroğlu: - "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Çocuklarıma vasiyet ettim; öldükten sonra bütün organlarımı bağışlasınlar"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uzun süre böbrek yetmezliği tedavisi gören Emine Köroğlu, oğlundan yapılan nakille hayata tutundu.

Dört çocuk annesi 66 yaşındaki Emine Köroğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanelerde diyaliz tedavisi gördü.

En küçük oğlu Burhan Köroğlu'nun (41) böbreğinin uymasıyla İstanbul'da özel hastanede ameliyata alınan anne Köroğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emine Köroğlu, AA muhabirine, dört çocuğunun olduğunu belirterek, "Hepsi böbreklerini verdi ancak böbrekleri taş ürettiği için en küçüğünün böbreği uygun olunca oğlum bana ikinci hayatı bağışladı. Allah çocuklarımdan razı olsun." dedi.

- "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum"

Diyaliz tedavisi olurken yemek yeme konusunda çok sıkıntılar yaşadığını aktaran Köroğlu, "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Çocuklarıma vasiyet ettim; öldükten sonra bütün organlarımı bağışlasınlar." ifadesini kullandı.

Evinde istirahat eden Burhan Köroğlu ise herhangi bir şikayetinin olmadığını belirterek, annesini sağlığına kavuşturduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ameliyatı yapan Genel Cerrah Prof. Dr. İbrahim Berber ise genellikle anne ve babaların fedakarlık yaparak çocuklarına organlarını bağışladığını ancak bu ameliyatta tersi bir durum yaşandığını kaydetti.

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Berber, "Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin sayısı, yetişmiş insan gücü ve teknik donanımı, dünyada en ileri ülkeler arasında yer almakta ama buna karşılık organ bağışının yetersizliği nedeniyle yapılan nakillerin çoğu canlılardan yapılmakta. Onun için herkesin bağışta bulunarak organ bekleyenlere umut ışığı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi: (2)Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi: (2)

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Bahar Eczanesi
Izmit
Yılmaz Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Çağrı Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.