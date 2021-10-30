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Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı

30.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı

Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.

Gebze gar sahası içerisinde dün yedek bekleyen boş yolcu treninin manevra sırasında hareket ederek raydan çıkan 2 vagonunu kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, vagonların çekilmesinin ardından hasar gören elektrik hatlarını besleyen direkler ile rayları yeniliyor.

Çalışmalar nedeniyle demir yolunda ulaşım tek hattan sağlanıyor.

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