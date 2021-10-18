YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

18.10.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Seka Park'ta, dün boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'yi mutfak görevlisi olarak çalıştığı kafeteryada bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u ihlal" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.Ç'nin İzmit Seka Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haberEvlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:51
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Çınar Eczanesi
Izmit
Delılbası Eczanesi
Izmit
Erıs Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Organik Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.