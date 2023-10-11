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Kocaeli'de boşanma aşamasındayken eşini bıçakla yaralayan sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

11.10.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ekim 2021'de boşanma aşamasındayken karısını bıçakla yaralayan sanığın 24 yıla kadar hapsi istendi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

İddia makamı ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmamasını da talep etti.

Beyanları sorulan katılan avukatı Serpil Koyuncu, sanık S.Ç'nin cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Müdafi avukat Halenur Mısırlıoğlu, savunma hazırlamak için süre istedi.

Tutuklu sanık S.Ç, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmit'te 17 Ekim 2021'de, kafeteryada çalışan A.D, boşanma aşamasında olduğu kocası S.Ç. tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Çalışanlarca etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanmıştı.

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