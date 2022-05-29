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Kocaeli'de boynuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

29.05.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de boynuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sokakta boynuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesinde A.Ö.H (7), evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda yere düştü. Boynunda kanama fark eden yakınları, yaralı çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

Boynuna yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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