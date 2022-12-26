Kocaeli'de bulunan deredeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine Kocaeli İl Müdürlüğünün harekete geçtiği belirtildi.

Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Denetim ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere derhal bölgeye sevk edildiği vurgulanan açıklamada, "İnceleme sonucunda kirliliğin metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığı belirlendi. Analiz sonuçlarına göre, firmaya idari para cezası uygulanması için idari süreç başlatıldı, ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." bilgisine yer verildi.

