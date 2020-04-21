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Kocaeli'de cep telefonu gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kocaeli'de cep telefonu gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve girerek cep telefonlarını gasbettiği öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve yüzleri maskeli ve silahlı bir şekilde giren 5 kişinin burada bulunanları darbederek, 6 cep telefonunu gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.Ş, S.A. ile yabancı uyruklu A.D, H.A. ve G.M'yi gözaltına aldı.

Ayrıca şüphelilerin olayda kullandığı bir silah ile müştekilere ait 3 telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Cep Telefonu Gasp Gebze Kocaeli

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