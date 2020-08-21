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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 kişi, polis ekiplerince yapılan denetimlerde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 kişi, polis ekiplerince yapılan denetimlerde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 19 bin 658 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca kapsamında 2 bin 938 iş yerin denetlenirken karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 ve maske takmadığı için 51 şahsa idari para cezası uygulandı.

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