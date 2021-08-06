Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan kişi bira şişesiyle polislere saldırdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.

İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta E.U. ile polisler arasında arbede yaşandı.

Elindeki bira şişesiyle polislere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

E.U'nun polis merkezindeki işlemleri sürüyor.​​​​​​​



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