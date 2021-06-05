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Kocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon lira tasarruf sağlandı

05.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon lira tasarruf sağlandı

Kocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon lira tasarruf sağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, çevre dostu doğalgazlı araçlarla 2021 yılının ilk 5 ayında 15 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ulaşım hizmeti sağlayan çevre dostu 335 otobüs ile hem tasarruf sağlanıyor hem de çevre korunuyor.

Çevre dostu otobüslerle bu yılın ilk 5 ayında 9,2 milyon kilometrede 4,9 milyon metreküp doğal gaz kullanıldı.

UlaşımPark, çevre dostu araçlar sayesinde belirtilen tarih aralığında 15 milyon 392 lira tasarruf sağladı.

UlaşımPark, araçlarıyla bugüne kadar toplamda gerçekleştirilen 128,5 milyon kilometrede dizel yakıtlı araçlar kullansaydı 130 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı gerçekleşecekti. Çevre dostu otobüsler sayesinde bu rakam 68 ton karbonmonoksit ve partikül salınımına düşürüldü.

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