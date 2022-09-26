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Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı

26.09.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan kişi, ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ticareti" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

S.Y'nin Suadiye Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, onu ormanlık alanda saklanırken gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

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