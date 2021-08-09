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Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

09.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde dün bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen S.Ç'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyon ve ziynet eşyaları sahibine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Gözaltı

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