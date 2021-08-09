Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde dün bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen S.Ç'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyon ve ziynet eşyaları sahibine teslim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz