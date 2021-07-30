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Kocaeli'de çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği

30.07.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan 13 bin çiftçiye yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteği verecek.

Kandıra ilçesinde çiftçilere akaryakıt kartı dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent sınırlarında aktif kayıt altında bitkisel üretim veya hayvancılık faaliyetlerinde bulunan, 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığından destek alan 13 bin çiftçiye yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteğinde bulanacaklarını söyledi.

Büyükakın, desteklerin 3 ay boyunca toplam 150 litre akaryakıt olacak şekilde gerçekleşeceğini aktararak, çiftçilere yönelik diğer desteklerden de bahsetti.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükakın, "İlk akaryakıt kartlarını burada veriyoruz. Arkadaşlarımız ardından köy köy dağıtacaklar. İnşallah sizlere bir nefes olur. Yaptığımız desteklerin sonucunun ne kadar olduğunu göz önüne alarak çalışıyoruz. Hayvancılık konusunda da çalışmalar yapacağız. Sizlere hem bilimsel destek hem de ekonomik destek yapmaya hazırız. Sizlerin daha fazla kazanmanız için elimizden gelen her imkanı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükakın, çiftçilere akaryakıt kartlarını dağıtarak, traktörlere de akaryakıt doldurdu.

Törene, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, ziraat odası başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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