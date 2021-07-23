Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi'nde U.S. ile M.M.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında U.S, M.M.E'yi bacağından tabancayla vurdu.

M.M.E, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli U.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

