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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

08.08.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak'taki bir evde C.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında C.P, tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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